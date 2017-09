Asylbewerber-Zuzug hält sich in Grenzen Von: ran

Letzte Aktualisierung: 29. September 2017, 17:23 Uhr

Eschweiler. Bis zum 25. September wurden der Stadt Eschweiler in diesem 167 Asylbewerber zugewiesen. Diese Zahl nannte Kämmerer Stefan Kaever in der Sitzung des Sozial- und Seniorenausschusses am Donnerstag.