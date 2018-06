Eschweiler - Art Open: Förderpreis als Dünger für keimende Kunsttalente

Eschweiler.

Alle zwei Jahre strömen Kunstinteressierte aus der gesamten Region an einem Wochenende nach Eschweiler. Dann steht die Art Open auf dem Programm. Am 3. und 4. November ist es wieder so weit: Es werden wieder zahlreiche Künstler ihre Werke in Eschweiler ausstellen. Schon jetzt wirft das Ereignis seine Lichtstrahlen voraus.