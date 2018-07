Eschweiler - Anwohner fordern: Unfallkreuzung soll entschärft werden

Eschweiler. Tödlich endete ein Unfall auf der Aachener Straße am 3. Juni für eine 63-jährige Alsdorferin. Die Pkw-Fahrerin hatte nach links in die Merzbrücker Straße abbiegen wollen, als ein zweites Fahrzeug zum Überholen ansetzte und ihren Pkw rammte. Jetzt machen Anwohner mobil: Die Kreuzung von Merzbrücker und Aachener Straße, so fordern Franz-Josef und Monika Staß, müsse entschärft werden.

Ihre Kritik: Die Einmündung sei kaum zu erkennen, Schilder fielen nicht ins Auge, und an das Überholverbot halte sich kaum jemand, da die schnurgerade Strecke auf fast zwei Kilometer zu übersehen sei. Wenn die Anwohner angesichts des neuen Wohnbaugebiets am Ortseingang von St. Jöris auch einen Kreisverkehr für die beste Lösung hielten, so sollte zumindest schnellstmöglich eine deutlich Beschilderung mittels großer gelber Hinweistafel und entsprechenden Fahrbahnmarkierungen erfolgen.