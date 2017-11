Eschweiler.

Wer nach einer Tumoroperation aus der Klinik für Urologie entlassen wird, der bekommt von Prof. Dr. Joachim Steffens ein ganz besonderes Geschenk. In dem kleinen, von ihm überreichten Päckchen mit roter Schleife befinden sich ein aus Fimo-Masse geformtes Abbild des betroffenen Organs und ein handgeschriebenes Papier. Damit will der Mediziner an wichtige Nachsorge-Maßnahmen erinnern.