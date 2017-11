Eschweiler/Aachen.

An den ersten Satz, den Axel Milberg zu ihm sagte, erinnert sich Alexander Koll noch sehr gut. Koll drehte an der Seite des bekannten Schauspielers im 1000. „Tatort“ (Taxi nach Leipzig) und in seiner ersten Einstellung saß der gebürtige Eschweiler im Auto – schlafend. „Das möchte ich auch mal gerne – mein Geld im Schlaf verdienen“, sagte Milberg mit einem Grinsen zu Koll damals.