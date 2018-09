Eschweiler - Anna Katzenbach und Max Deising gewinnen

Eschweiler. Ganz im Zeichen der Kleinsten und Jüngsten standen die Tennis-Stadtmeisterschaften am Samstagvormittag: Die U10-“Minis“ sowie die U12-“Maxis“ stellten auf der Anlage der ESG-Tennis in Bergrath ihr Schlagrepertoire und ihre Konzentrationsfähigkeit unter Beweis. Unter der Turnierleitung von Bastian Frings und Thomas Wings wurden in beiden Altersklassen im Modus „Jeder gegen Jeden“ die Stadtmeisterin beziehungsweise der Stadtmeister ermittelt.

Bei den Minis, die auf einem Kleinfeld mit druckreduzierten Bällen aktiv waren, hatte schließlich Anna Katzenbach die Nase vorne. Auch Claire Diez, Svea Bläser und Nicola Katzenbach überzeugten die Zuschauer mit gefühlvollen Stopps und Lobs und forderten immer wieder Applaus heraus. Auf dem „Großfeld“ zeigten die älteren „Maxis“ (ebenfalls mit druckreduzierten Bällen) ihr Können. Nach heißen Duellen riss schließlich Max Deising die Arme als Stadtmeister jubelnd in die Höhe. Doch auch Laura Katzenbach, Zino Zimmermann, Moritz Reitler und Julian Trick waren mit vollem Einsatz und Begeisterung bei der Sache und durften sich nach dem letzten Ballwechsel als Sieger fühlen.

In den weiteren 16 Konkurrenzen der Jugend-, Junioren- und Erwachsenen-Altersklassen lichten sich langsam aber sicher die Felder: Nachdem sich Luisa Bunzeck und Paula Esser (ESG) bereits den Titel im Juniorinnen-Doppel sicherten (wir berichteten), steht im Herren-40-Doppel das erste Endspielduo fest. Patrick Koll und Marco Esser buchten mit einem Zweisatzsieg über René Mause und Uli Zimmermann (alle Blau-Gelb Eschweiler) ein Finalticket für den kommenden Samstag.

Einen Schritt vom Endspiel entfernt ist der ESG‘ler Kamal Borki nach seinem Zweisatzerfolg über den Blau-Gelben Markus Müller im Viertelfinale des Herren-40-Einzels. In der Vorschlussrunde steht nun am Donnerstag ab 18 Uhr das Duell mit Thomas Deising an, der in seinen zwei vorherigen Partien lediglich drei Spiele abgab. Weit fortgeschritten ist auch der Wettbewerb im Damen-Doppel: Nach dem Finaleinzug von Dina Jacobs und Gabi Pfeiffer-Schirra schaffte das ESG-Duo Inge Stahlberg/Claudia Wings den Sprung in die Runde der letzten Vier. Dort warten nun Kirsten Karger und Sandra de Hesselle (TC Baesweiler/BG Eschweiler).

Im Nachwuchsbereich zogen Tim Keusgen (ESG) und Alexander Nikolin in die Vorschlussrunden der Knaben- beziehungsweise Juniorenturniere ein. Auch der Herren-B-Wettbewerb, der mit ursprünglich 17 Spielern das teilnehmerstärkste Feld der Titelkämpfe darstellt, nähert sich der entscheidenden Phase: Nach einem 6:3 und 6:4-Sieg über Felix Milobara (ESG) steht Jonas Boese bereits im Halbfinale. (ran)

Die Ergebnisse:

Herren 40: Viertelfinale: Kamal Borki (ESG) - Markus Müller 6:1 6:2.

Herren 50: Viertelfinale: Werner Goldner - Bernd Schmitz 6:2 6:0.

Herren B: Viertelfinale: Jonas Boese - Felix Milobara (ESG) 6:3 6:4.

Herren Hobby: Achtelfinale: David Arenz - Daniel Pfennigs (ESG) 6:0 6:4, Viertelfinale: Manuel Clemens - Oliver Offermann 1:6 6:2 7:6.

Junioren: Achtelfinale: Moritz Boese - Tim Keusgen (ESG) 6:0 6:3, Viertelfinale: Alexander Nikolin - David Contzen 6:2 6:1.

Knaben: Viertelfinale: Tim Keusgen (ESG) - David Contzen 6:4 6:3.

Damen-Doppel: Viertelfinale: Inge Stahlberg/Claudia Wings (ESG) - Pannenberg-Diez/Speicher 6:0 6:1.

Herren-Doppel: Achtelfinale: Adrian Breuer/Bastian Schroiff (ESG) - Simon Gand/Stefan Reisgen (ESG) 6:3 6:4.

Herren-40-Doppel: Viertelfinale: Markus Bündgens/Marc Reinartz - Lutz Peters/Mario Streit 6:0 6:1, Halbfinale: Marco Esser/Patrick Koll - René Mause/Uli Zimmermann 6:3 6:2.

Herren-50-Doppel: Viertelfinale: Peter Haepp/Josef Körfer (ESG) - Werner Goldner/Bernd Schmitz 6:4 6:0.

Mixed: Achtelfinale: Bianca Buschinger/Alexander Nikolin - Werner Goldner/Isabelle Katzenbach (BG Eschweiler) 6:4 6:3.