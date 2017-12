Eschweiler - Anmeldeportal für Kindergarten: „KIVAN“

Anmeldeportal für Kindergarten: „KIVAN“ Letzte Aktualisierung: 15. Dezember 2017, 11:10 Uhr

Eschweiler. Seit dem 20. November 2017 steht allen Eltern und Erziehungsberechtigten in der Stadt Eschweiler das neue Online-Anmeldeverfahren „KIVAN“ für Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung.