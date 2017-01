Eschweiler.

Am Schreibtisch des Schulleiters sitzt er schon seit Monaten, doch mit dem 1. Februar übernimmt Carsten Gier auch offiziell die Leitung der Bischöflichen Liebfrauenschule. Der 43-Jährige tritt damit die Nachfolge von Bert Schopen an, dessen Stellvertreter er schon war. Genauso leise der Wechsel erfolgte, so leise ist auch die offizielle Einführung ins Amt geplant: mit einem Gottesdienst.