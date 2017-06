Amtsgericht Eschweiler bleibt am Freitag geschlossen Letzte Aktualisierung: 14. Juni 2017, 11:32 Uhr

Eschweiler/Stolberg. Wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung, bleiben die Dienststellen des Amtsgerichts Eschweiler in der Peter-Paul-Straße und in der Kaiserstraße am Freitag, 16. Juni, geschlossen.