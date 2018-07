Eschweiler-Dürwiß - Allerhand Magisches bei Ferienspielen in Dürwiß

Eschweiler-Dürwiß.

Magisch geht’s weiter. Beim Familienfest im Rahmen der Dürwisser Ferienspiele zeigten die jungen Teilnehmer, was sie in der ersten Woche Zauberhaftes erlebt und gemacht hatten. Am Bonifatius-Forum neben der Kirche wurde der Sonntag mit einer Messe begangen.