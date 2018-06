Eschweiler.

Die Zahlen sind alarmierend bis erschreckend: 60.000 Menschen in Deutschland erkranken jährlich an Darmkrebs. Zwei bis drei Patienten sterben pro Stunde (!) an den Folgen eines bösartigen Darmtumors. Dies ist umso schlimmer, da es hervorragende Möglichkeiten gibt, die Entstehung eines „kolorektalen Karzinoms“ zu verhindern. Vorsorge und Früherkennung lauten die Zauberworte.