Eschweiler - Afrikanische Lebensfreude an der Seebühne

Eschweiler.

Eine dicke Portion Musik, Kultur und Tanz des Schwarzen Kontinentes bringt das 7. Afrika-Festival am Wochenende des 21. und 22. Juli am Blausteinsee zu uns. Schirmherr Bürgermeister Rudi Bertram und Kooperationspartner Max Krieger stellten im Rahmen nun mit Joe Mvurah das Programm vor, das es wahrlich in sich hat: Kostenlose Tanz- und Trommel-Workshops für Erwachsene und Kinder, jede Menge Live-Bands, Tanz- und Percussionsaufführungen, eine Dschungelnacht-Party, Modeshows und Zirkus-Acts sind nur ein paar Auszüge aus der ellenlangen Liste.