Eschweiler - Afrikafestival lockt Besucher in die fröhliche Budenstadt am Blausteinsee

Eschweiler.

Das war ein wahrhaft kunterbuntes Wochenende, das vor purer Lebensfreude nur so strotzte. Das 7. Afrikafestival erwies sich wieder einmal als absoluter Publikumsmagnet. An beiden Tagen zogen wahre Menschenmassen in Richtung Blau­steinsee, um die Kultur des schwarzen Kontinents kennenzulernen.