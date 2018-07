Eschweiler - Ätzende Flüssigkeit auf Speditionsgelände in Eschweiler ausgelaufen

Eschweiler.

Ausgelaufene Schwefelsäure in einer Spedition hat am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr für einen größeren Einsatz im Eschweiler Industrie- und Gewerbepark gesorgt. Bei Wartungsarbeiten an Gapelstaplern war eine Batterie umgekippt, 86 Liter der ätzenden Flüssigkeit liefen aus.