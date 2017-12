Eschweiler - Adventskonzert der evangelischen Kirchengemeinde

Eschweiler. Zum traditionellen Festlichen Adventskonzert bei Kerzenschein lädt die evangelische Kirchengemeinde herzlich für Samstag, den 16. Dezember um 18 Uhr in die Dreieinigkeitskirche (Martin-Luther-Platz) ein.

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr Musik von John Rutter, Andrew Carter, M. Prätorius, Z. Kodaly, B. Chilcott, B. Nix u.v.a. sowie Advents- und Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen und weihnachtliche Texte zur Einstimmung auf die bevorstehenden Festtage.

An dem Konzert wirken alle z. Zt. aktiven Chöre und Instrumentalgruppen der Evangelischen Kantorei mit. Das sind: das Vocalensemble, die Trinity Gospel Company, der Seniorenchor, der Handglockenchor, der Posaunenchor und das Bläserensemble.

Pfarrerin Ulrike Sommer und Pfarrer Thomas Richter steuern sowohl humorvolle als auch besinnliche Lesungen bei. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Kantor Gerhard Behrens.

Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr noch ein besonderes Bonbon: aus Anlass des 125-jährigen Bestehens der evangelischen Kantorei hat ein fleißiges Team eine 84-seitige Festschrift über die Entwicklung des kirchenmusikalischen Lebens in der evangelischen Gemeinde Eschweiler fertiggestellt. Diese Festschrift kann am Ende des Konzerts kostenlos mitgenommen werden.

Der Eintritt zu dem etwa 90-minütigen Konzert ist ebenfalls wieder frei(willig).