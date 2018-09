Eschweiler - Abwechslungsreiche Woche für die Naturfreunde

Eschweiler. Unter der Leitung von Gerlinde Kreies verbrachten 31 Mitglieder der Naturfreunde eine erlebnisreiche Freizeitwoche in der Rhön. Ausgangspunkt der vielen Aktivitäten war das Städtchen Tann (Landkreis Fulda) in Osthessen.

Am ersten Tag wurde die Stadt erkundet. Während einer Schlender-Weinprobe durch den Ort wurden die örtlichen Gegebenheiten und die Geschichte um Tann und die Rhön nähergebracht. Auch erhielten die Eschweiler interessante Einblicke in die Arbeit mit einer Haflingerzucht.

Das nächste Ziel war die Barockstadt Fulda. Dort gab es verschiedenste Besichtigungsmöglichkeiten (Dom, Schloss, u.a.) oder die Möglichkeit zu einem Stadtbummel.

Bei einer Rhönrundfahrt stoppten die Naturfreunde am Schwarzen Moor, besuchten den Kreuzberg und die Wasserkuppe mit dem Radom (ehemalige militärische Radarkuppel) und zugleich Hessens höchster Aussichtsturm.

Auch in Ostheim (vor der Rhön) wurde angehalten. Dort besichtigten die Indestädter die Firma Bionade und wurden über die biologische Herstellung der gleichnamigen Limonade informiert. Ebenso besuchten sie das dortige Orgelbaumuseum und erhielten einen Einblick in die Welt des Orgelbaus.

Da Tann im Dreiländereck Hessen, Bayern und Thüringen liegt, machten die Naturfreunde auch eine Rundfahrt durch den Thüringer Wald. Auch hier wurden sie vom Reiseleiter auf viele Besonderheiten aufmerksam gemacht.

Den Abschluss machten die Eschweiler wieder in Tann und besuchten das dortige Rhöner Museumsdorf.

Wie bei Naturfreunden so üblich, kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Nach dem Abendessen wurde der Gastraum kurzerhand in eine Spielhalle umgewandelt. Dort wurde in kleineren Gruppen Rummy Kap, Skipbo und anderes gespielt. Auch zwei Bingo-Abende und ein Musikabend trugen zum Gelingen der Freizeitwoche bei.