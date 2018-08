Eschweiler-Dürwiß - Abnahme des Deutschen Sportabzeichens

Eschweiler-Dürwiß. Der SV Germania Dürwiß bietet am Samstag, 8. September, 10.30 bis 14.30 Uhr, die Abnahme der Disziplinen des deutschen Sportabzeichens in der Leichtathletik an. Dazu sind Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Menschen mit Behinderung und im Rahmen der Integration auch Flüchtlinge und Asylsuchende eingeladen.

Ausgebildete Trainer stehen für Hilfestellungen zur Verfügung. Bei gutem Wetter besteht die Möglichkeit, im anliegenden Freibad Dürwiß die Schwimmleistung des Sportabzeichens zu bekommen. Veranstaltungsort ist der Sportpark am See an der Jülicher Straße 270.