Eschweiler.

Es war der krönende Abschluss einer meist zwölfjährigen Schullaufbahn: 86 Schülerinnen und Schüler der Bischöflichen Liebfrauenschule (BLS) nahmen am Freitag im Rahmen einer würdevollen Feierstunde, die erstmals in der Pfarrkirche St. Peter und Paul stattfand, ihre Abiturzeugnisse entgegen. Nun dürfte die Zielrichtung der Ausgezeichneten eindeutig sein: „Raus in die Welt“.