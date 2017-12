Eschweiler - Abfallkalender zum Download bereit

Eschweiler. Der Abfallkalender für das Jahr 2018 steht ab sofort auf der Homepage der Stadt Eschweiler unter zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Den Kalender findet man unter www.eschweiler.de > Planen/Umwelt > Abfuhrkalender. Die Verteilung des Kalenders als Druckexemplar erfolgt dann am 13. Dezember als Wurfsendung an alle Haushalte. Darüber hinaus ist er ab dem 14. Dezember an der Information im Rathausfoyer erhältlich.

Dem Abfallkalender 2018 können die Bürger alles Wesentliche und Wissenswerte zum Thema Abfall entnehmen, zum Beispiel: was gehört in welche Tonne, Standorte und Termine des Schadstoffmobils, Abfuhrtermine für die Weihnachtsbäume, Abfuhrtermine für Ast- und Strauchschnitt, die Verteilerstellen für „Gelbe Säcke“, Ansprechpartner in Abfallfragen, Hinweise und Erklärungen zur Sperrmüllabfuhr und viele weitere nützliche Hinweise.

Eventuelle Verlegungen der Abfuhrtermine, etwa wegen Feiertagen, sind ebenfalls aus dem Abfallkalender zu ersehen, darüber hinaus wird aber auch jeweils mit einer Pressemitteilung nochmals auf veränderte Abfuhrtermine hingewiesen.

Bei weiteren Fragen zum Abfallkalender oder allgemeinen Fragen zur Abfallentsorgung steht Frank Böhmer in der Abfallwirtschaftsabteilung der Stadt Eschweiler unter Telefon 02403/71300 als Ansprechpartner zur Verfügung.