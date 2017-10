Eschweiler.

Alles andere als lustig endete eine Bootsfahrt eines Aacheners, der am Mittwoch sein Schiffchen aus dem Eschweiler Blausteinsee ziehen und verladen wollte. Der Mann hatte seinen Opel samt Bootsträger rückwärts an den See rangiert und nach eigener Aussage ordnungsgemäß die elektronische Handbremse betätigt.