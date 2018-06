Eschweiler. Sie ist schon seit vielen Jahren eine feste Einrichtung Veranstaltung in der Indestadt und ein Publikumsmagnet von der ersten Stunde an – die Classic-Tour des Automobil-Clubs Eschweiler (ACE).

Am Samstag startete die 17. Auflage des rührigen Vereins. Und alle 77 Teams strahlten, als sie am frühen Morgen am Startpunkt in der Grabenstraße auf die (140 bis 180 Kilometer) lange Strecke rollten und begeisternden Applaus der vielen Zuschauer erhielten.

Gegen 15 und 15.30 Uhr wird der erste Oldtimer zurück erwartet. Zieleinlauf ist der Eschweiler Marktplatz.