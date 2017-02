Eschweiler.

„Fantastisch“, „wunderschön“ – diese Worte fielen am Freitagabend häufig in der Delio-Arena im Haus Flatten. Dorthin hatte die KG Klee Oepe Jonge zur Kostümsitzung eingeladen. Und nicht nur Klee-Oepe-Präsident Martin Göbbels und seine Gäste, sondern auch die Auftretenden waren ganz begeistert von der Stimmung an diesem Abend.