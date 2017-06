Eschweiler/Langerwehe.

Was als Idee aus einer Bierlaune heraus vor rund vier Jahren entstand, geht am Samstag in seine zweite Auflage. Die beiden Eschweiler Holger Vogelsang und Sven Baumann bitten zu einem Fußballspiel der etwas anderen Art: Es wird am Samstag, 24. Juni, um 11 Uhr angepfiffen und endet am Sonntag, 25. Juni, ebenfalls um 11 Uhr. Ohne Pause!