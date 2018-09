200 Teilnehmer beim Stadtradeln

Eschweiler.

Los geht’s! Seit Montag wird in Eschweiler für ein gutes Klima geradelt. Die Bürger der Stadt beteiligen sich an der Aktion Stadtradeln. 200 Teilnehmer haben sich bisher angemeldet. Sie werden in den drei kommenden Wochen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurück legen.