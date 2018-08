Eschweiler - 150 Grundschüler nehmen an den Ferienakademien teil

Eschweiler.

Auch in den Ferien wird gelernt. In der Städteregion Aachen fördern die Ferienakademien unter dem Motto „fairstehen und fairändern – ich, du, wir gestalten unsere Welt“ rund 150 Grundschüler. Bildung ermöglichen, wenn sie in geringerem Maße stattfindet, nämlich in den Sommerferien.