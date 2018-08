Eschweiler-Dürwiß.

63 Tore erzielte der SCB Laurenzberg in der abgelaufenen Saison in den 30 Partien der Kreisliga B. Genauso viele wie der VfR Forst, der als Tabellenzweiter über die Relegation den Aufstieg in die Kreisliga A schaffte. Der SCB musste dagegen als Vorletzter den bitteren Weg zurück in die C-Liga antreten.