Eschweiler - 10. Familientag der Städteregion: Schnuppersegeln, Waterwalking und Kletterpalme erklimmen am Blausteinsee

10. Familientag der Städteregion: Schnuppersegeln, Waterwalking und Kletterpalme erklimmen am Blausteinsee Letzte Aktualisierung: 4. Mai 2018, 13:23 Uhr

Eschweiler. Der Familientag der Städteregion feiert in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag am Blausteinsee in Eschweiler. Auch im Jahr 2018 gibt es wieder ein tolles Mitmachangebot für die ganze Familie, an, auf und um den See. Sportliche und kreative Freizeitangebote für Familien und das Miteinander der Kulturen stehen wieder im Mittelpunkt rund um die Seebühne und den Blausteinsee in Eschweiler.