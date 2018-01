Nordeifel - Zweites VHS-Semester: Weiterbildung für alle

Zweites VHS-Semester: Weiterbildung für alle Letzte Aktualisierung: 30. Januar 2018, 10:36 Uhr

Nordeifel. Das neue Programmheft für das zweite Semester 2017/18 der VHS Südkreis Aachen liegt vor und wird am Mittwoch an alle Haushalte in der Nordeifel ausgeliefert. Die VHS setzt wieder auf ein vielseitiges Weiterbildungsangebot für alle.