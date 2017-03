Zweite des TV Konzen erwartet den SV Kalterherberg zum Derby Von: kk

Letzte Aktualisierung: 17. März 2017, 12:33 Uhr

Nordeifel. Nachdem die ersten beiden Spieltage im neuen Jahr nicht berauschend für die fünf Nordeifelteams in der Aachener Kreisliga B2 verliefen, soll es so langsam wieder aufwärts gehen. Betrachtet man aber den Spielplan des kommenden Wochenendes, dann fällt es dem neutralen Beobachter schon schwer, an einen Aufwärtstrend zu glauben.