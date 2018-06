Imgenbroich - Zwei Videoclip-Tanzmeister kommen aus Imgenbroich

Imgenbroich.

Tanzen ist Leidenschaft – so wird eines der beliebtesten Hobbys der Nordeifel häufig beschrieben. Das, was sich allerdings am vergangenen Samstag in Ratingen abspielte, lässt sich kaum in einem Satz ausdrücken. Vier der aktuell sieben Formationen des Tanzclubs Dash aus Imgenbroich nahmen dort an der Westdeutschen Meisterschaft teil.