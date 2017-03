Zwei Lkw-Fahrer beim Reifendiebstahl erwischt Von: ag

13. März 2017

Imgenbroich. Ein Zeuge beobachtete am Sonntagnachmittag, wie sich zwei Männer im rückwärtigen Bereich einer Automobiltuning-Firma im Gewerbegebiet in Imgenbroich an der Straße Am Handwerkerzentrum an dort abgelegten Altreifen zu schaffen zu machen.