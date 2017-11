Imgenbroich/Monschau - Zwei Konzerte des Akkordeon-Orchesters Monschauer Land

Imgenbroich/Monschau. Bereits seit dem vergangenen Wochenende breitet sich wieder der Geruch von Tannenzweigen, Zimt und Glühwein über Monschau aus. Doch sollten in der Vorweihnachtszeit nicht Konsum und Streß, sondern Besinnlichkeit, Musik und auch gemeinsam Zeit zu verbringen im Vordergrund stehen.

Passend zum ersten Advent-Wochenende wird das Akkordeon-Orchester Monschauer Land unter der Leitung von Willi Mertgens darum zwei Konzerte geben, die zur besinnlichen Stimmung einladen.

Das erste Konzert findet in der Aukirche in Monschau am Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr statt. Mitten im Weihnachtsmarkttrubel kann man hier innehalten, sich vom Alltagsstress erholen und den weihnachtlichen Klängen lauschen.

Bereits am nächsten Tag, Sonntag, 3. Dezember, wird das Akkordeon-Orchester außerdem ein weiteres Konzert in der Imgenbroicher Pfarrkirche geben. Beginn ist um 16 Uhr.

Einlass ist bei beiden Konzerten jeweils eine halbe Stunde zuvor, und der Eintritt ist frei.