Eifel - Zwei frisch Examinierte verstärken das Pflegeteam der Eifelklinik

Eifel. Nach ihrer praktischen und theoretischen Prüfung in diesem Herbst unterstützen zwei der frisch examinierten Schülerinnen bereits das Pflegeteam an der Eifelklinik Sankt Brigida in Simmerath. Drei Schülerinnen hatten die Abschlussprüfung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bestanden.

Die erfolgreichen Absolventinnen Lara Ruddies, Mona Lahlah und Julia Bongard hatten ihre dreijährige Ausbildung größtenteils in den Fachabteilungen der Eifelklinik verbracht. Darüber hinaus wurden Einsätze in der Psychiatrie im Alexianer-Krankenhaus, in der Caritas-Station Simmerath und in der Kinderheilkunde des Luisenhospitals in Aachen absolviert. Der theoretische Teil der Ausbildung fand im Luisenhospital statt. Während der Ausbildungsjahre wurden die Schülerinnen von Inge Theissen begleitet.