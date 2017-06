Zusammenstoß: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr

Monschau. Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmittag bei Monschau ein Motorradfahrer aus Belgien verletzt worden, als er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.

Der 52-jähriger Motorradfahrer Belgier war am Mittwoch gegen 11.18 Uhr auf der B 399 zwischen Perlenau und Kalterherberg unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er mit einem VW Golf eines 75-jährigen Mannes aus Imgenbroich.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke wurde für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.