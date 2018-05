Roetgen.

Ihr charmanter französischer Akzent in der deutschen Sprache ist es nicht allein, der diesen Abend so unterhaltsam macht. Die Autorin Pascale Hugues beginnt mit einem Plauderviertelstündchen, das so fesselnd ist, dass schon da die Zuhörer der Lit.Eifel-Lesung im Bürgersaal an ihren Lippen kleben.