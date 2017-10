Zünftiges Oktoberfest im „Schützenhof“

Schmidt.

Der Musikverein „Frohsinn” Schmidt lädt ein zum Oktoberfest: Am Samstag, 21. Oktober, beginnt um 20 Uhr der stimmungsvolle Abend in der Gaststätte „Schützenhof” in der Monschauer Straße. Haxen, Leberkäs und ein bayrisches Bier zu zünftiger Blasmusik.