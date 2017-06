Eifel.

Die Aachener Polizei hat am Donnerstag in Simmerath die Geschwindigkeit gemessen. Auf der Landesstraße 166 wurden 1213 Fahrzeuge kontrolliert, 165 davon hielten sich nicht an die Vorschriften. Am schnellsten unterwegs war ein Motorrad mit 145 km/h und ein Auto mit 105 km/h. Erlaubt waren an der Messstelle lediglich 50 km/h.