Zittern bis zum Saisonabpfiff Von: kk

Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2017, 10:01 Uhr

Nordeifel. In der Aachener Kreisliga A blickt der TV Konzen sorglos in den Ligaendspurt. Zuerst genießen die Konzener ihr obligatorisch spielfreies Wochenende, ehe sie sich auf die letzten Aufgaben gegen Lichtenbusch und in Richterich konzentrieren. Tabellenplatz sechs lautete das Saisonziel der Konzener.