Der Nabu fordert Konsequenzen

Zehn Jahre nach dem Orkan Kyrill sieht der Nabu den Waldumbau hin zu naturnäheren und widerstandsfähigeren Wäldern als noch ausbaufähig an. Nach wie vor sei der Anteil naturferner Nadelwälder hoch. Es sei davon auszugehen, dass schwere Unwetterereignisse als Folge des Klimawandels weiter zunehmen. Während Nadelhölzer bei Sturm besonders gefährdet seien, hätten die heimischen Laubwälder „über Jahrhunderte gute Strategien gegen extreme Wetterereignisse entwickelt“.

Der Nabu fordert daher von Bund und Ländern, klare Anreize für den Umbau der Nadelforste in andere artenreiche heimische Laubwälder zu schaffen und auszubauen. Ziel müsse es sein, den ökologischen Zustand der Wälder deutlich zu verbessern. Politik, Waldbesitzer, Waldbewirtschafter und Naturschützer stünden gemeinsam in der Pflicht, „die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass der Schutz und die Nutzung des Waldes miteinander in Einklang gebracht und Deutschlands Wälder fit gemacht werden für die Herausforderungen des Klimawandels“.