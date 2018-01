Rurberg/Woffelsbach.

Der Anto-niushof platzte am Samstag aus allen Nähten, als dort die Kiescheflitscher zu ihrer 2. Kostümsitzung geladen hatten. Auch mit dem überwiegenden Teil ihres Programms aus der Sitzungserstausgabe vor zwei Wochen übten die Kiescheflitscher einmal mehr magische Anziehungskraft auf die Jecken aus, was sicher auch an der an diesem Abend anstehenden Verleihung des 40. Rurseeordens lag.