Die Aseag bezieht Stellung zur Kritik

In einem Schreiben an die Gemeinde geht die Aseag auf die Kritik der Anwohner ein. Nach einer Besichtigung vor Ort habe sich eine Wendefahrt über die obere Kalfstraße und den Willemslägerweg als beste Möglichkeit erwiesen. Eine Begegnung zwischen Bus und Pkw sei unter Einbeziehung der Bankette möglich. „Die gradlinige Straßenführung erlaubt ein frühes Erkennen und Einstellen auf einen Begegnungsfall, so dass unter dem Gesichtspunkt der Vielzahl an Ausweichmöglichkeiten und der geringen Verkehrsbelastung eine Befahrung trotz der zu geringen asphaltierten Fahrbahnbreite möglich ist“, heißt es. Dies habe man mehrfach mit einem Linienbus getestet und keine gravierenden Probleme festgestellt. Das Müllfahrzeug stelle aber in der Tat ein Problem dar, was aber nur einzelne Fahrten betreffe.

Der bei Baustellen auf der B 258 einsetzende Schleichverkehr, werde durch den Einsatz des Busses auf dieser Strecke unattraktiv. Es sei davon auszugehen, dass die Schüler die Straßen zu anderen Zeiten nutzen würden als der Ortsbus. Die Grundschulkinder könnten auch weiterhin an der Haltestelle Kalfstraße in den Ortsbus steigen. „Zu dieser Zeit wird aufgrund weiter zu befördernden Grundschulkinder ein abweichender Linienverlauf bedient.“ Daher könne eine Gefährdung von Schulkindern „nahezu gänzlich ausgeschlossen“ werden. Sollte es in den Wintermonaten zu Problemen kommen, sei das Räumkonzept entsprechend anzupassen. Ein Problem an der Einmündung des Willemslägerwegs könne nicht erkannt werden, schreibt die Aseag.