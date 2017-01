Wintercup: Sieben Sieger unter 37 Mannschaften

Simmerath. Die Junioren-Abteilung des SV Rott richtete in der Sporthalle des Simmerather Berufskollegs zum fünften Mal den Wintercup aus. 37 Mannschaften nahmen an den sieben Turnieren teil, wobei Eintracht Kornelimünster (E2- und F2-Junioren) und der FV Vaalserquartier (beide F1-Junioren-Turniere) zwei Turniererfolge verbuchen konnten.

Ebenfalls als Turniersieger verließen die D-Juniorinnen der SG Rott/Venwegen II, die E1-Junioren der SG Rott/Roetgen I und die Bambini des FC Eupen die Sporthalle in Simmerath.

Einiges vorgenommen hatten sich die beiden D-Juniorinnen-Mannschaften der SG Rott/Venwegen beim eigenen Turnier in Simmerath. Bis zum entscheidenden Spiel der beiden Kontrahenten gegeneinander führten sie die Tabelle vor der Konkurrenz an. Der zweiten Mannschaft genügte in der finalen Partie ein Treffer, um sich vor der Erstvertretung den Turniersieg zu sichern. Hinter dem Burtscheider TV (5:5-Tore/9 Punkte) und dem SV Falke Bergrath (6:5-Tore/7 Punkte) landete der TV Konzen, der die Spiele gegen Bergrath (2:1) und Laurensberg (2:0) gewann, auf Platz fünf. Der VfJ Laurensberg landete mit 0:11Toren und ohne Punktgewinn auf dem 6. Platz.

Mit der makellosen Bilanz von 14:2-Toren und 12 Punkten sicherte sich die SG Rott/Roetgen I den Turniersieg bei den E1-Junioren. Mithalten konnte lediglich noch die TuRa Monschau, die mit 11:2-Toren und 9 Punkten den 2. Platz des Turnieres belegte. Die SG Konzen/Lammersdorf/Eicherscheid/Simmerath (KoLaEiS) (3:11-Tore/4 Punkte), Alemannia Mariadorf (4:10/2) und der SV Nordeifel (3:10-/1) folgten auf den übrigen Rängen.

Erfolge über den SV Nordeifel (2:0), die SG KoLaEiS (3:2) und die SG Rott/Roetgen (4:0) sowie ein überraschendes torloses Unentschieden gegen die TuRa Monschau bescherten Eintracht Kornelimünster die vordere Platzierung bei den E2-Junioren. Als härtester Kontrahent erwies sich die SG Rott/Roetgen, die mit 10:7-Toren und 9 Punkten knapp hinter dem Turniersieger folgte. Die SG KoLaEiS (8:6/6), der SV Nordeifel (1:8/3) und TuRa Monschau (1:6/1) komplettierten das Teilnehmerfeld.

Eine überzeugende Vorstellung lieferten die F1-Junioren aus Vaalserquartier in der Sporthalle in Simmerath ab. Siege über Sparta Würselen (3:1), Armada Würselen Euchen (2:0), TuRa Monschau (2:1) und Inde Hahn (1:0) ließen keine Zweifel am Turniererfolg aufkommen. Monschau (10:4/7), Hahn (5:5/4), Würselen-Euchen (5:9/3) und Sparta Würselen (7:15/3) mussten den Erfolg des Siegers neidlos anerkennen. Eine weitere F1-Junioren-Mannschaft des FV Vaalserquartier setzte sich mit 13:4-Toren und 10 Punkten vor der SG Rott/Roetgen I (12:6/7), Kornelimünster (6:5/7), der SG KoLaEiS (7:11/3) und der SG Mausauel Nideggen (1:13/1) durch.

Pokal für Bambini aus Eupen

Um den von Erich Krings gestifteten Wanderpokal kämpften fünf F2-Junioren-Teams. Wie erbittert um die Platzierungen gerungen wurde, macht die Tatsache deutlich, das zwischen Tabellenplatz eins und vier lediglich zwei Punkte Unterschied lagen. Es siegte Eintracht Kornelimünster mit 7:0-Toren und 8 Punkten vor TuRa Monschau (6:2/7), Rott/Roetgen (5:4/7) und Falke Bergrath (6:3/6) sowie KoLaEiS (0:15/0).

Beim Bambini-Turnier ging es in erster Linie um die Freude am Spiel und weniger um Punkte und Tore. Dennoch gab es natürlich am Ende eine Tabelle, in der die Kinder des FC Eupen vorne lagen und sich über den von Georg Krott gestifteten Wanderpokal freuen durften. Dahinter folgten die SG Rott/Roetgen I, die Bambini der SG KoLaEiS, Eintracht Verlautenheide, Inde Hahn und Rott/Roetgen II.

Die technische Leitung der Turniere lag in den Händen von Tom Adam und Bernd Keischgens. Trainer, Betreuer und Jugendliche des SV Rott leiteten die Begegnungen in der Simmerather Sporthalle. Für die Bewirtung der Akteure und Besucher sorgten Eltern der jugendlichen Kicker des SV Rott sowie der SV-Jugendvorstand. Bei den Siegerehrungen hielt der Veranstalter Medaillen für alle Akteure, Urkunden, Bälle und Pokale bereit.