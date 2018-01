Simmerath - Willkommene Weihnachtsgeschenke: Spende für Kitas

Simmerath. Freude herrschte bei den Kita-Leitungen und Vertreterinnen der Fördervereine in den Kitas Waldwichtel in Woffelsbach, Seeparadies in Rurberg, Zur kleinen Hexe in Einruhr, Feldfrüchtchen in Dedenborn und Pusteblume in Kesternich über den Umschlag, den Vertreter der SPD Simmerath kürzlich überbrachten.

Seit Jahren wird der Erlös des Kuchenstands der SPD Simmerath auf dem Frühjahrs- und Herbstmarkt an die Kindergärten reihum weitergegeben. Über je 200 Euro konnten sich die Einrichtungen freuen.

In Kesternich übergaben Gabriele Keutgen-Bartosch und Niklas Offermann den Scheck. In der Kita Feldfrüchtchen in Dedenborn freuten man sich ebenfalls, als Gabriele Keutgen-Bartosch, Norbert Brewer und Otto Jungblut das Geld überreichten. In allen Einrichtungen wusste man sehr genau, wofür das Geld verwendet werden sollte. In Einruhr sangen die Kinder als Dankeschön ein Lied.

Einen Dank richtet der SPD-Vorstand an die eifrigen Kuchenspender sowie die Betreuung der Cafeteria auf den Märkten. Ohne diese Hilfe wäre die Unterstützung der Kitas nicht möglich.