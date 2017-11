Informationstag in Simmerath am 9. Dezember, Anmeldung ab 19. Februar 2018

Der Informationstag für Viertklässler und deren Eltern sowie alle anderen Interessierten findet an der Sekundarschule in Simmerath, Walter-Bachmann-Straße 40, am Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 12.30 Uhr statt. An diesem Tag geben die Lehrer und Schüler Einblicke in den Unterricht und das Schulleben. Auch wird dann über die Differenzierungsmöglichkeiten ab Klasse 7 und die vielfältigen Abschlussmöglichkeiten an der Schule informiert.

Der Informationstag am Nebenstandort Hürtgenwald findet eine Woche zuvor, am Samstag, 2. Dezember, um 10 Uhr in Kleinhau statt.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02473/9378280, per E-Mail an info@sekundarschule-nordeifel.de sowie im Internet unter: www.sekundarschule-nordeifel.de

Die Anmeldung für das kommende Schuljahr findet in Simmerath und in Hürtgenwald vom 19. bis 23. Februar zu festen Zeiten sowie nach vorheriger Terminvereinbarung vom 26. Februar bis 9. März statt. (hes)