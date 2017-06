Mulartshütte.

Am Ortsrand von Mulartshütte am Ende der Zweifaller Straße soll eine Hundepension eingerichtet werden. Mit einer entsprechenden Bauvoranfrage hatte sich jetzt auch der Bauausschuss der Gemeinde Roetgen zu beschäftigen. Aus rein baurechtlicher Sicht ist gegen das Vorhaben nichts einzuwenden, da das Grundstück an der Ortsdurchfahrt noch innerhalb der Innenbereichssatzung liegt.