In Roetgen nahezu 40 Prozent Briefwähler

Die Zahl der Briefwähler steigt auch in der Eifel kontinuierlich. Nachdem es, wie vor Jahren noch vom Gesetzgeber verlangt, inzwischen nicht mehr erforderlich ist, eine ausführliche Begründung vorzulegen, warum man zur Briefwahl greifen möchte, meiden immer mehr Wahlberechtigte den Weg zur Wahlurne im örtlichen Wahllokal. Die Briefwahl ist für viele Menschen der bequemere Weg, und am Wahltag selbst ist man nicht an einen Termin gebunden.

Markant hoch ist die Zahl der Briefwähler in der Gemeinde Roetgen. Mit 37 Prozent Anteil am Mittwoch steuert man hier in Richtung 40 Prozent, denn noch bis Freitag, 18 Uhr, kann man bei den jeweiligen Wahlämtern der Kommunen Briefwahlunterlagen beantragen. Die Wahlbeteiligung ist in den Eifelkommunen auch immer recht hoch. Bei der Bundestagswahl 2013 sah die Beteiligung wie folgt aus: Roetgen: 84 Prozent; Monschau: 78,5 Prozent; Simmerath: 78,1 Prozent.