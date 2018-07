Eifel - Wetter lädt zu Erfrischung im kühlen Nass ein

Eifel. Sommer, Sonne, Hitze. Wie nicht anders zu erwarten, wälzte sich am Wochenende die übliche Ausflugskarawane in Richtung Eifel in Bewegung, um hier Landschaft, Ruhe und Entspannung zu genießen.

Dass dabei die Wasserfläche des Rursees besonders lockt, liegt daran, dass man hier auch Abkühlung erhalten kann. Entsprechend brummte es in den Seedörfern Woffelsbach, Einruhr und Rurberg, wo schon bald die Parkplätze rar wurden.

Vor allem am Eiserbachsee in Rurberg wurde es diesbezüglich gegen Mittag eng, zumal schattige Plätze auf der Liegewiese begehrt und bald belegt waren. In dieser Woche dürfte es die Badewilligen wieder in großer Zahl an den Rursee ziehen, da die Meteorologen Sonne pur und Temperaturen an der 30-Grad-Grenze gemeldet haben.