Roetgen.

Am sogenannten Tor zur Eifel ist man auf alles vorbereitet – jedenfalls bei den dortigen Karnevalisten. Bei der KG Roetgen sind Vorsitzender Stefan Hunds und Präsident Rainer Hütten not- bzw. bestenfalls auch bereit, Karten für die Prinzenproklamation am 20. Januar nachdrucken zu lassen, falls der Besucheransturm bisher ungeahnte Ausmaße erreicht.