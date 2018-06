Simmerath - Weppner räumt ab: Volkskönig und Schützenkönig in einer Person

Weppner räumt ab: Volkskönig und Schützenkönig in einer Person Von: ina

Simmerath. Traditionell am Fronleichnamsfest fand auch dieses Jahr das Schützenfest der St.-Johannes-Schützenbruderschaft in Simmerath statt. Nach der Prozession in Rurberg versammelte sich die Festgesellschaft zum Frühschoppen mit der Hansa Blasmusik auf der Pfarrwiese. Auch der Spielmannszug Simmerath begleitete das Treiben.