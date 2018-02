Nordeifel - Wenn ein Kleiner Großes schafft

Nordeifel.

Die Kindertheaterreihe der Städteregion Aachen macht am Freitag, 23. Februar, in der Eifel Station: Petra Nadolny und Wolfgang Fiebig vom Theater 1+1 aus Reichshof zeigen dann um 15.30 Uhr in der Aula des St.-Michael-Gymnasiums, Walter-Scheibler-Straße 51 in Monschau, das Stück „Kleiner Muck ganz groß“.